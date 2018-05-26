"Это глобальная катастрофа": в НАТО выступили с серьезным заявлением к России (12)

ТехноСотня 2018.05.26 16:57

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и призвал власти этой страны взять на себя... Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и призвал власти этой страны взять на себя ответственность за катастрофу Boeing авиакомпании "Малайзийские авиалинии" на Донбассе. Как передает technosotnya.com ссылаясь на replyua.net, об этом идет речь опубликованном заявлении генсека на сайте Альянса 25 мая.