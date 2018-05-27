Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов (18)

2018.05.27 (18)2018.05.26 (12) →
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- "Реал" обыграл "Ливерпуль" в киевском финале Лиги чемпионов : УкропNews.com 00:15
- Реал - Ливерпуль 3:1. ЛЧ, финал. Отчет Бейла : NewsMir.info 00:10
- В финале забили первые голы: видео и эмоции фанатов "Реала" на "Олимпийском" : Антикор.com.ua 00:10
- Лига чемпионов УЕФА: "Реал" в финале обыграл "Ливерпуль". Фото, видео : Главред 00:05
- "Реал" выиграл третью Лигу чемпионов подряд "благодаря" ужасной игре вратаря "Ливерпуля" : Gazeta.ua 00:04
- "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв "Ливерпуль" со счетом 3:1 : DsNews 00:03
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- Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов : FaceNews 00:01
- В столице Украины определился победитель Лиги чемпионов : InfoResist.org 00:01
- Финал "Ты супер!": Зеновия Сверчкова из Армавира завоевала приз зрительских симпатий : Комсомольская правда 00:01
- "Реал" - "Ливерпуль": Бейл забивает третий мяч в ворота англичан : 112.ua 00:00