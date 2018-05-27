Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов (18)

УСБН Суми 2018.05.27 00:46

"Реал" выиграл в Киеве у "Ливерпуля" и в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Раньше это не удавалось ни одному клубу.Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, выиграв финальный матч у "Ливерпуля". Матч, состоявшийся в субботу, 26 мая, на "Олимпийском" стадионе в Киеве, завершился со счетом 3:1 в пользу мадридской команды. Настоящим героем матча стал полузащитник Гарет Бэйл, вышедший на замену при