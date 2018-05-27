В Ирландии проголосовали за легализацию абортов (2)

MIGnews.com.ua 2018.05.26 09:08

MIGnews.com.ua В пятницу, 25 мая, в Ирландии провели референдум о легазации абортов, сообщает РБК-Украина. По данным экзитполов за легализацию прерывания беременности на референдуме проголосовали 68 процентов участников Стоит отметить, что большинство жителей Ирландии возрастом от 18 до 24 лет проголосовали за отмену запрета абортов. В референдуме могли принять участие 3,2 млн человек. Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета

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