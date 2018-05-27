В Ирландии проголосовали за легализацию абортов (2)

MIGnews.com.ua 2018.05.26 09:08
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В пятницу, 25 мая, в Ирландии провели референдум о легазации абортов,
сообщает РБК-Украина.
По данным экзитполов за легализацию прерывания беременности на референдуме
проголосовали 68 процентов участников
Стоит отметить, что большинство жителей Ирландии возрастом от 18 до 24 лет
проголосовали за отмену запрета абортов.
В референдуме могли принять участие 3,2 млн человек.
Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета
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