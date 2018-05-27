Троица-2018: история и традиции праздника (22)

Набережная 2018.05.27 08:06

Троица - один из главных христианских праздников. После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи. Что празднуют в День Святой ТроицыСчитается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа.