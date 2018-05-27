Троица-2018: история и традиции праздника (22)

2018.05.27 (22)2018.05.26 (16) →
- Сегодня православные христиане отмечают Троицу : #Буквы 08:19
- 27 мая. Памятные даты : Укринформ 08:17
- Православные христиане празднуют Троицу : Вибори в Україні та світі 08:16
- К Меркель обратились с призывом спасти Олега Сенцова : Радио Азаттык Казахстан 08:14
- Сегодня православные христиане отмечают Троицу: традиции и приметы праздника : Українські Новини 08:14
- День Святой Троицы: смысл, история и традиции праздника : Народный Корреспондент 08:12
- Молодой человек убит в Калансуа - соседи обвиняют полицию : Вести.co.il 08:12
- Сегодня христиане отмечают Троицу: традиции, приметы, обычаи, - ФОТО : NewsMir.info 08:11
- Троица-2018: история и традиции праздника : Набережная 08:06
- Троица-2018: история, традиции и запреты праздника : Деловой Славянск 07:50
- Сегодня День Святой Троицы : Телеграф.com.ua 07:43
- Сегодня День Святой Троицы : ГолосUA 07:35
- Канун праздника Пятидесятницы : Українська Православна Церква 07:21
- В Украине отмечают День Святой Троицы : УкропNews.com 06:44
- Утро с улыбкой: забавные анекдоты 27 мая : Телеграф.com.ua 06:42
- Православные христиане готовятся встретить день обновления своей физической и духовной людской природы : Запорожская епархия УПЦ 06:42
- В Украине отмечают День Святой Троицы : Зеркало недели. Украина 06:16
- День Святой Троицы 2018: история, традиции и запреты : UA-Reporter.com 06:14
- Православные христиане празднуют Троицу : Bigmir)net Новости 06:08
- Православные христиане празднуют Троицу : Корреспондент.net 05:46
- Троица 2018: что нельзя делать в этот день : Багнет 03:31
- 27 мая: какой сегодня праздник : Подробности.ua 02:09
- Троица 2018: поздравления и открытки : Обозреватель 00:32
- День Святого Духа 2018: что нельзя сегодня делать : Обозреватель 00:16
- Троица 2018: что нельзя делать в этот день : Сегодня.ua 00:12