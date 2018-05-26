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Фокус: Украина

В зоне проведения ООС украинские военные сбили вражеский БПЛА

В зоне проведения ООС украинские военные сбили вражеский БПЛА (1)

Инфолайн 2018.05.26 09:43
Силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил 25 мая был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил. "Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад,
РАЗВЕДКА, БРИГАДА, ПРОТИВНИК, РЕЗЕРВ, АППАРАТ, ПОЛОСА, Украина, Россия
2018.05.27 (1)

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