В зоне проведения ООС украинские военные сбили вражеский БПЛА (1)

Инфолайн 2018.05.26 09:43
Силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил 25 мая был
сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, которым противник пытался
вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны
Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад,
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, Россия