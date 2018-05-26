Пограничники не пустили в Украину 4 ультрас российского ФК "Торпедо" (1)

Интерфакс-Україна 2018.05.26 11:06
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Украинские пограничники отказали во въезде в страну четверым гражданам РФ,
которые оказались ультрас футбольного клуба "Торпедо" (г.Владимир, РФ).
Как сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы
Украины, накануне через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская
обл., на границе с Беларусью) четверо россиян в возрасте от 21 до 28 лет
намеревались попасть в Украину на автомобиле "Форд".
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