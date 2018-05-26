Пограничники не пустили в Украину 4 ультрас российского ФК "Торпедо" (1)

Интерфакс-Україна 2018.05.26 11:06

1 мин читать Украинские пограничники отказали во въезде в страну четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба "Торпедо" (г.Владимир, РФ). Как сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская обл., на границе с Беларусью) четверо россиян в возрасте от 21 до 28 лет намеревались попасть в Украину на автомобиле "Форд".