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В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова

В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова (8)

NewsOne 2018.05.26 13:08
Фото:topspb.tv Неизвестные расстреляли двоих мужчин из автоматов Калашникова в французском городе Марсель. Об этом пишет издание La Provence. Происшествие случилось в ночь на субботу, 26 мая. Известно, что стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Злоумышленники атаковали помещение местного спортклуба. Жертвами стали мужчины в возрасте около 30 лет, они погибли на месте. Согласно предварительной информации, инцидент имеет все признаки
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2018.05.27 (8)

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