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Во Львове СБУ задержала сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий, вымогавшую деньги с бойца АТО

Во Львове СБУ задержала сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий, вымогавшую деньги с бойца АТО (7)

Гордон 2018.05.26 11:35
Чиновница требовала от бойца 18 тыс. грн за оформление положенной ему выплаты материальной помощи в 100 тыс. грн, сообщили в СБУ. Во время задержания чиновница пыталась оказать сопротивление Фото: ssu.gov.ua Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.
ВЗЯТКА, ЧИНОВНИЦА, ЛЬВОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, СОТРУДНИЦА, БОЕЦ, Львов, Украина, Киев
2018.05.27 (7)

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