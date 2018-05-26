Во Львове СБУ задержала сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий, вымогавшую деньги с бойца АТО (7)

Гордон 2018.05.26 11:35

Чиновница требовала от бойца 18 тыс. грн за оформление положенной ему выплаты материальной помощи в 100 тыс. грн, сообщили в СБУ. Во время задержания чиновница пыталась оказать сопротивление Фото: ssu.gov.ua Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.