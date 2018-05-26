В НАТО назвали режим Путина более авторитарным, чем сталинский (1)

Контракты.ua 2018.05.26 20:37
Россия должна понести ответственность за нарушение прав человека не только
на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии.
Об этом говорится в докладе "Продвижение демократии и прав человека в
черноморском регионе" на весенней сессии ПА НАТО в Варшаве, пишет
председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook.
"В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт,
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