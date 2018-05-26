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Фокус: Украина

В НАТО назвали режим Путина более авторитарным, чем сталинский

В НАТО назвали режим Путина более авторитарным, чем сталинский (1)

Контракты.ua 2018.05.26 20:37
Россия должна понести ответственность за нарушение прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в докладе "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе" на весенней сессии ПА НАТО в Варшаве, пишет председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook. "В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт,
ФРИЗ, ШМИДТ, ДОКЛАДЧИК, НАРУШЕНИЕ, ПРАВО, ЧЕЛОВЕК, Фриз, Украина, Россия, Грузия, Варшава, Крым
2018.05.27 (1)

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