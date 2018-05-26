В НАТО назвали режим Путина более авторитарным, чем сталинский (1)

Контракты.ua 2018.05.26 20:37

Россия должна понести ответственность за нарушение прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в докладе "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе" на весенней сессии ПА НАТО в Варшаве, пишет председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook. "В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт,