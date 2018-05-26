На Львовщине 10-летний мальчик из винтовки ранил сестру (2)

ДонПресс 2018.05.26 22:27

В Сокальское районное отделение полиции Львовской области поступило сообщение от медиков местной больницы о том, что из города Великие Мосты к ним каретой скорой помощи доставлена 8 -летняя девочка с пулевым ранением живота. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, потерпевшая вместе с 10 -летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежала отцу мальчика, и принялись из нее стрелять