На Львовщине 10-летний мальчик из винтовки ранил сестру (2)

ДонПресс 2018.05.26 22:27
В Сокальское районное отделение полиции Львовской области поступило
сообщение от медиков местной больницы о том, что из города Великие Мосты к
ним каретой скорой помощи доставлена 8 -летняя девочка с пулевым ранением
живота.
Как предварительно установила следственно-оперативная группа, потерпевшая
вместе с 10 -летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую
винтовку, которая принадлежала отцу мальчика, и принялись из нее стрелять
СЕСТРА, ВИНТОВКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, МАЛЬЧИК, ПОТЕРПЕВШАЯ, ЛЬВОВЩИНА, Львов
, Украина