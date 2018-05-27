В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" (22)

Вести-UA 2018.05.27 10:01

Из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая пропали 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев. В "ЛНР" заявили, что задержали 2 украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс. "26 мая двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады