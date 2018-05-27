В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" (22)

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- Боевики "ЛНР" задержали двух ранее пропавших бойцов ВСУ : АСН.in.ua 11:13
- Боевики заявили о задержании двух бойцов : Набережная 11:06
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- Тернопільщина: не оформили працівників - чекайте на перевірку і штраф : Терен.in.ua 10:58
- Боевики заявили о задержании двух украинских бойцов : УкрОП.org 10:57
- Боевики задержали двух украинских военных, пропавших из ВСУ : Факты 10:33
- В зоне ООС пропали двое украинских военных : Донецкие Новости 10:26
- Боевики "ЛНР" заявили о задержании двух украинских военных, в 14-й бригаде ВСУ подтвердили самовольный уход бойцов : DailyUA 10:24
- В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" : Вести-UA 10:01
- В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" : Известия в Украине 09:47
- Врачи Рамаллы: Махмуд Аббас - "в отличном состоянии" : Израиль7 09:47
- Боевики заявили о задержании двух украинских бойцов : SobKor.net 09:42
- Боевики заявили о задержании двух украинских военных, в ВСУ подтвердили самовольный уход бойцов : Шиповник.ua 09:40
- Двух пропавших в Донбассе бойцов ВСУ задержали боевики - СМИ : NewsMir.info 09:10
- Боевики заявили о задержании 2 украинских военных-"дезертиров" : Телеканал новин "24" 09:00
- На Донбассе двое военных сбежали из части и попали в плен ЛНР : Мариупольские новости 08:59
- "Реал" переміг у фіналі Ліги чемпіонів у Києві : Аргумент 08:12
- Боевики задержали двух украинских военных, пропавших из ВСУ : Arena.press 08:12
- Боевики заявили о задержании двух бойцов ВСУ, в 14-й бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих : Iнше ТВ 07:45
- Боевики задержали двух украинских военных, пропавших из ВСУ : РБК-Україна 07:41
- Боевики заявили о задержании двух украинских военных, в ВСУ подтвердили самовольный уход бойцов : Новое Время 06:10
- В ВСУ пропали двое бойцов, боевики заявили о задержании "дизертиров" : Укринформ 05:32
- Боевики заявили о задержании двух украинских военных, в ВСУ подтвердили самовольный уход бойцов : 112.ua 04:00
- Боевики заявили о задержании двух бойцов ВСУ : Телеграф.com.ua 01:42
- Кончаловский планирует снять фильм о Новочеркасском расстреле : Российская газета 01:42
- Україна передала в НАТО доповідь про розробку Росією біологічної та хімзброї : Вої 01:05
- Задержание бойцов ВСУ в "ЛНР": в 14-бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих : Главред 01:05
- Боевики заявили о задержании двух бойцов ВСУ, в 14-й бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих : УкропNews.com 00:15