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Фокус: Украина

В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" (22)

Вести-UA 2018.05.27 10:01
Из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая пропали 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев. В "ЛНР" заявили, что задержали 2 украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс. "26 мая двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады
БРИГАДА, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, БОЕЦ, БОЕВИК, ПРАВОПОРЯДОК, ЗАДЕРЖАНИЕ, Марочко, Украина
2018.05.27 (22)

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