Скандал с избиением пенсионера на популярном рынке в Киеве: появились новые подробности и фото (26)

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- В Киеве произошли столкновения между активистами и полицейскими : Николаевские Известия 12:48
- Кто устроил погром на рынке у метро Лесная? Радикалы из С14 опровергают свое участие : Страна.ua 12:47
- На рынке, где побили военного пенсионера, устроили погромы : ТСН.ua 12:43
- Избиение пенсионера в Киеве: активисты громят киоски : Hronika.info 12:41
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- С14 разгромили киоски у метро "Лесная" в Киеве : Sharij.net 12:40
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- Интернет-обзор: Радикалы из С14 громят киоски на рынке, где избили пенсионера : Голос Правди 12:39
- Радикалы из С14 громят киоски на рынке, где избили пенсионера : Главновости 12:38
- В Киеве на рынке разгромили киоск, у которого кавказцы избили пенсионера: фото и видео : Главред 12:35
- На "Лесной" разгромили киоски, у которых избили пенсионера : ForUm 12:34
- В Киеве произошли столкновения между представителями С14 и полицейскими : УкропNews.com 12:18
- Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : УкропNews.com 12:17
- Радикалы из С14 громят киоски на метро Лесная, где кавказцы избили военного пенсионера : Страна.ua 12:17
- Националисты разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 12:16
- В Киеве разгромили киоски на рынке, где на этой неделе избили военного пенсионера : РБК-Україна 12:11
- Радикалы из С14 громят киоски на метро Лесная, где вчера кавказцы избили военного пенсионера : NewsMir.info 12:11
- В Киеве устроили погром на рынке, где побили пенсионера : Bigmir)net Новости 12:08
- Националисты разгромили киоски, возле которых вчера избили пенсионера : LB.ua 12:07
- Избиение ветерана иностранцами в Киеве: стала известна судьба нападавшего : Znaj.ua 11:46
- В Киеве произошли столкновения между представителями С14 и полицейскими : Зеркало недели. Украина 11:46
- Избиение пенсионера в Киеве: новые подробности : Hronika.info 11:41
- В Киеве представители С14 громят киоски на рынке, на котором избили военного пенсионера : Гордон 11:35
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- В Киеве иностранные торговцы избили пенсионера: в сети поднялся скандал : Криминал.TV 02:54
- В сети скандал из-за избиения торговцами пенсионера на популярном рынке в Киеве: опубликовано видео : Криминал.TV 00:54
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- Избиение ветерана иностранцами в Киеве: появились новые подробности : Znaj.ua 00:17