Скандал с избиением пенсионера на популярном рынке в Киеве: появились новые подробности и фото (26)

Апостроф 2018.05.26 17:15

Подозреваемого в причастности к избиению пожилого мужчины на рынке у станции метро "Лесная" задержали правоохранители. Об этом говорится в сообщении на странице Киев Оперативный в социальной сети Facebook. По словам командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, подозреваемого на данный момент отправили в местное управление полиции. Также в сети опубликовали фото подозреваемого, с которого можно сделать