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Фокус: Украина

Скандал с избиением пенсионера на популярном рынке в Киеве: появились новые подробности и фото (26)

Апостроф 2018.05.26 17:15
Подозреваемого в причастности к избиению пожилого мужчины на рынке у станции метро "Лесная" задержали правоохранители. Об этом говорится в сообщении на странице Киев Оперативный в социальной сети Facebook. По словам командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, подозреваемого на данный момент отправили в местное управление полиции. Также в сети опубликовали фото подозреваемого, с которого можно сделать
ПЕНСИОНЕР, КИЕВ, ИЗБИЕНИЕ, РЫНОК, ДЕНЬГИ, ТОРГОВЕЦ, Стойко, Геращенко, Киев, Украина
2018.05.27 (26)

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