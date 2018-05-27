Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них (15)

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- На Донбассе из воинской части самовольно ушли два бойца ВСУ : #Буквы 08:19
- Боевики задержали двух украинских военных : Без Табу 08:16
- В "ДНР" заявили о задержании двух бойцов ВСУ, в штабе подтвердили самовольный уход двух военнослужащих : НикВести 08:12
- В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных : Bigmir)net Новости 08:08
- Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них : Kramatorsk.info 08:07
- В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных : Корреспондент.net 08:01
- На Луганщине двое военных самовольно сбежали из части: боевики заявили об их задержании : ТСН.ua 07:43
- Дзагоев - о голе Бэйла: Увидев его, хотелось сказать "елки-палки" : Советский спорт 07:43
- Двое военнослужащих 25 мая самовольно покинули расположение воинской части : MZM.zp.ua 07:12
- Могут быть в плену: на Донбассе пропали двое украинских военных : Подробности.ua 05:09
- На Донбассе пропали без вести украинские военные : Gazeta.ua 02:04
- На Донбассе исчезли двое военнослужащих : Українські національні новини 01:33
- На Донбассе исчезли двое военнослужащих : ПрессОрг24 01:32
- На Донбассе пропали двое украинских военных : ДонПресс 01:27
- Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них : УкропNews.com 00:15
- На Донбассе исчезли двое бойцов ВСУ : Українські Новини 00:14