Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них (15)

Kramatorsk.info 2018.05.27 08:07

В расположении 14-й отдельной мехбригады произошло чрезвычайное происшествие - исчезли двое военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 14-й ОМБ. В тексте отмечается: "По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: вчера, 25 мая, два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено.