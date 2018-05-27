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Фокус: Украина

Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них (15)

Kramatorsk.info 2018.05.27 08:07
В расположении 14-й отдельной мехбригады произошло чрезвычайное происшествие - исчезли двое военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 14-й ОМБ. В тексте отмечается: "По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: вчера, 25 мая, два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено.
ПРАВОПОРЯДОК, БРИГАДА, БОЕЦ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ, Марочко, Украина, Россия
2018.05.27 (15)

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