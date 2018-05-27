На Закарпатье произошел оползень - власти перекрыли трассу "Мукачево-Рогатин" (14)

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- На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин". ФОТОрепортаж : РИА Мелитополь 06:35
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- Оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения (фото) : Подробности.ua 04:39
- Литва і Канада виступили проти блокування Угорщиною співпраці між Україною і НАТО : ТСН.ua 03:13
- На Закарпатье произошел оползень - власти перекрыли трассу "Мукачево-Рогатин" : НикВести 03:12
- На Закарпатье произошел оползень - власти перекрыли трассу "Мукачево-Рогатин" : NewsMir.info 03:10
- На Закарпатье оползень перекрыл движение по трассе : Вибори в Україні та світі 02:46
- На Закарпатье оползень перекрыл трассу : Глобус Одессы 02:18
- На Закарпатье оползень перекрыл трассу : Вести.ua 02:15
- На Закарпатье из-за оползня перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин". ФОТОрепортаж : УкропNews.com 02:15
- Оползень на Закарпатье: перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин" : Сегодня.ua 02:12
- На Закарпатье мощный оползень блокировал главную автотрассу: фото : Главред 02:05
- Оползень перекрыл трассу в Карпатах : ТСН.ua 01:43
- На Закарпатье оползень перекрыл трассу : Укринформ 01:02
- Масштабный оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения: фото : Банкомёт 00:12
- Масштабный оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения: фото : Телеканал новин "24" 00:00