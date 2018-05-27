На Закарпатье произошел оползень - власти перекрыли трассу "Мукачево-Рогатин" (14)

NewsMir.info 2018.05.27 03:10

1264390 Оползень в Раховском районе Закарпатской области перекрыл трассу "Мукачево- Рогатин". Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, разместив фото с места происшествия. Оползень произошел в субботу, 26 мая, после 16 часов вблизи с. Деловое. - Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин",