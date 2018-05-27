Затопило базы отдыха, спасатели вытаскивали людей (39)

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- В Запорожской области шторм затопил базы отдыха : Николаевские Известия 20:48
- Машины вытаскивали из воды: шторм затопил курортные базы отдыха : Znaj.ua 20:47
- Непогода у побережья Азовского моря: подтоплены базы отдыха : Гуру.ua 20:40
- Затопило базы отдыха, спасатели вытаскивали людей : Arena.press 20:12
- Пляжи и базы отдыха Кирилловки затоплены из-за шторма на Азовском море. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 19:45
- Затопило базы отдыха, спасатели вытаскивали людей : Gazeta.ua 19:34
- Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки саммита с Ким Чен Ыном : Glavk.info 19:34
- Шторм в Азовском море отрезал Федотову косу от материка : Позиция 19:31
- В Запорожской области шторм подтопил курортный населенный пункт : DsNews 19:03
- Фото дня: из-за шторма в Запорожской области подтопило базы отдыха : Українські Новини 18:44
- Непогода у побережья Азовского моря: подтоплены базы отдыха : Сегодня.ua 18:42
- В Запорожской области шторм подтопил курортную Кирилловку - фото : Новое Время 17:40
- Сильный потоп, затоплены базы отдыха: Появились фото курорта в Кирилловке после шторма : ГолосUA 17:35
- В Запорожской области из-за шторма подтоплены базы отдыха : Факты 17:33
- Под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте : Prioritet.org 17:28
- В Запорожской области шторм затопил базы отдыха : FaceNews 16:30
- Море затопило пляжи и базы отдыха Кирилловки : NewsMir.info 16:16
- Под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте : Антикор.com.ua 16:10
- Шторм затопил базы отдыха на популярном курорте : Подробности.ua 16:09
- В Запорожской области из-за шторма подтоплены базы отдыха : 112.ua 16:00
- Шторм подтопил в Кирилловке несколько баз отдыха : ТВі 15:54
- Под Запорожьем шторм затопил базы отдыха : Слово і Діло 15:42
- В Кирилловке из-за шторма затопило несколько баз отдыха, спасателям пришлось эвакуировать людей (фото) : NewsOne 15:38
- Экстремальный отдых: Кирилловка ушла под воду : ICTV Факти 15:36
- Участники чемпионат мира-2018. Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия : Еженедельник Футбол 15:36
- Под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте. Фото : Страна.ua 15:17
- В Запорожской области шторм затопил базы отдыха : Bigmir)net Новости 15:08
- Анна Цивилёва: Сэкономленные на налоговых льготах средства мы возвращаем в производство : Якутское-Cаха ИА 15:08
- "Он все равно милый". Виктория Азаренко поддержала вратаря "Ливерпуля" : Tribuna.com Беларусь 14:52
- В Кирилловке из-за шторма на побережье застрял автобус с отдыхающими и 11 машин, - ФОТО : Times.zp.ua 14:51
- Шторм в Кирилловке: затоплены базы отдыха и автомобили [фото] : Комсомольская Правда в Украине 14:46
- В Запорожской области шторм затопил базы отдыха : Корреспондент.net 14:46
- В Кирилловке из-за сильного шторма подтоплен ряд баз отдыха : Телеграф.com.ua 14:43
- В Кирилловке из-за шторма подтоплен ряд баз отдыха : Интерфакс-Україна 14:36
- Море затопило пляжи и базы отдыха Кирилловки : РИА Мелитополь 14:35
- Базы отдыха на запорожском курорте затопило: пляжей может и не быть (фото) : ZаБор 14:20
- Кирилловка: подтоплена Федотова коса : ZpTown 14:14
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- В подтопленной Кирилловке спасли пассажирский автобус и более 10 машин (Фото) : IPnews 13:46
- В Кирилловке из-за шторма на побережье застрял автобус с отдыхающими и 11 машин, - ФОТО : 061.ua Запорожье 13:01
- В Кирилловке затопило несколько баз отдыха. Видео : РепортерUA 11:41
- На запорожском курорте из-за наводнения людям понадобилась помощь спасателей - ФОТО : Форпост.Медиа 11:36
- Федотову косу в Кирилловке затопило : Наш Город Мелитополь 11:09
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