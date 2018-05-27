Затопило базы отдыха, спасатели вытаскивали людей (39)

Gazeta.ua 2018.05.27 19:34

Фото: 112 Несколько баз отдыха подтопило в Запорожской области. в результате непогоды 26 мая. Потоп вызвала непогода 26 мая. Из-за поднятия уровня воды произошло подтопление на о. Бирючий в пгт Кирилловка, сообщает "112 Украина". "26 мая в 12:40 поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха "Золотой берег" на о. Бирючий в пгт Кирилловка застрял автобус и нужна помощь специалистов ГСНС.