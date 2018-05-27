Скончался легендарный астронавт NASA, побывавший на Луне (22)

2018.05.27 (22)2018.05.26 (5) →
- Умер известный космонавт, покоривший Луну : Znaj.ua 11:17
- Умер Алан Бин - американский астронавт, побывавший на Луне : Телеканал новин "24" 10:30
- Умер астронавт NASA Алан Бин, побывавший на Луне : #Буквы 10:19
- За сутки в Омской области поймали 31 пьяного водителя : ОмскИнформ 10:19
- Умер астронавт, четвертым побывавший на Луне : Новое Время 10:09
- Умер астронавт Алан Бин, который четвертым побывал на Луне : LB.ua 10:07
- Скончался легендарный астронавт NASA, побывавший на Луне : Вести-UA 10:01
- Умер астронавт, который дважды гулял по Луне : ТСН.ua 09:43
- В США скончался астронавт, четвертым в истории ступивший на Луну : MIGnews.com.ua 09:08
- В США скончался астронавт, четвертым в истории ступивший на Луну : "Наша газета" (Луганск) 09:07
- NASA: в больнице скончался четвертый по счету астронавт, побывавший на Луне : Styler РБК-Украина 08:41
- Умер американский астронавт, побывавший на Луне : NewsOboz 08:39
- Умер четвертый космонавт, побывавший на Луне : Глобус Одессы 04:18
- Умер четвертый космонавт, побывавший на Луне : Вести.ua 03:45
- Умер американский астронавт, побывавший на Луне : Gazeta.ua 02:05
- Скончался легендарный астронавт NASA, побывавший на Луне : Обозреватель 02:02
- Умер американский астронавт Алан Бин, который побывал на Луне : Українські національні новини 01:47
- Умер американский астронавт Алан Бин, который побывал на Луне : ПрессОрг24 01:46
- В США умер астронавт Бин, побывавший на Луне : Гордон 01:35
- В США умер побывавший на Луне астронавт : Arena.press 01:12
- В США умер побывавший на Луне астронавт : Корреспондент.net 00:16
- В США скончался астронавт побывавший четвертым по счету человеком на Луне : ДнепрCity.net 00:09
- Маргарита Суханкина: "Женщине полезно работать - это мобилизует" : Аргументы и Факты 00:09
- Умер американский астронавт Алан Бин, побывавший на Луне : ДнепрCity.net 00:09