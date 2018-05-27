Скончался легендарный астронавт NASA, побывавший на Луне (22)

Вести-UA 2018.05.27 10:01

В США в возрасте 86 лет скончался астронавт Алан Бин, который был четвертым человеком, который побывал на Луне. Об этом говорится в сообщении семьи, которое обнародовано на сайте Национального космического агентства NASA. Сообщается, что астронавт скончался в клинике в Хьюстоне, куда попал после поездки в Индиану 2 недели назад. Алан Бин побывал на Луне в составе миссии "Аполло-12" и высадился на ее