В Германии горел парк развлечений Europa Park (25)

LB.ua 2018.05.27 11:07

Это второй по посещаемости парк развлечений в Европе. В Германии в городе Руст загорелся парк развлечений Europa Park. Об этом со ссылкой на газету Badische Zeitung информирует Интерфакс-Украина. Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Парк на юго-западе Германии загорелся в 18:30 по местному времени (19:30 Киев, - ред.).