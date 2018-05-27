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Фокус: Украина

В Германии горел парк развлечений Europa Park

В Германии горел парк развлечений Europa Park (25)

LB.ua 2018.05.27 11:07
Это второй по посещаемости парк развлечений в Европе. В Германии в городе Руст загорелся парк развлечений Europa Park. Об этом со ссылкой на газету Badische Zeitung информирует Интерфакс-Украина. Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Фото: twitter.com/CloeC_ Парк на юго-западе Германии загорелся в 18:30 по местному времени (19:30 Киев, - ред.).
ПАРК, ПОЖАР, ГЕРМАНИЙ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, РУСТ, ДИСНЕЙЛЕНД, Германия, Киев, Париж
2018.05.27 (25)

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