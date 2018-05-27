Есть мировой рекорд: в Запорожье в "Запорожец" вместились 17 запорожцев (32)

Times.zp.ua 2018.05.27 14:51

Вчера, 26 мая, в Запорожье побили мировой рекорд вместимости автомобиля "ЗАЗ 968" - легендарного "Запорожца". Об этом сообщает 061. Новый рекорд установили во время выставки ретро-автомобилей "Запорожские врата", которая на этих выходных проходит на стадионе "Локомотив". В легендарный отечественный автомобиль в ходе выставки сумели поместиться 17 (!) запорожцев-добровольцев. В тему В прошлом году во время фестиваля в "Запорожец" удалось втиснуть 14