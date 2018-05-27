Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии (20)

BBC Русская служба 2018.05.27 12:31

Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России. По данным военного ведомства, в ходе атаки боевиков были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь.