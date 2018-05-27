ООС: 28 обстрелов, один военный погиб (24)

Слово і Діло 2018.05.27 08:12

27 мая 2018, 08:07 Читати українською За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо - ранены. Как передает "Слово и Дело", об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 27 мая. Отмечается, что активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. "Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный