В ЕС собрались объявить войну пластиковому мусору (40)

DsNews 2018.05.27 17:33

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать за пластиковый мусор Комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая пакет мер по борьбе с пластиковым мусором, сообщает "ДС" со ссылкой на Немецкую волну. Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене. Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-