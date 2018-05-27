В ЕС собрались объявить войну пластиковому мусору (40)

- В ЕС планируют запретить пластиковую посоду : ДонПресс 20:27
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : Весь Харьков 20:09
- Еврокомиссия намерена штрафовать за пластиковый мусор : "Наша газета" (Луганск) 20:07
- В ЕС могут запретить посуду из пластика : Николаевские Известия 19:48
- В Евросоюзе хотят запретить одноразовую посуду из пластика : Телеграф.com.ua 19:43
- Еврокомиссия намерена штрафовать за пластиковый мусор : MIGnews.com.ua 19:38
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : АТН 19:31
- Штраф за каждый килограмм: в Евросоюзе намерены запретить пластиковую посуду : Ракурс 19:30
- В Европе хотят запретить одноразовую посуду из пластика : Местные вести 19:11
- В Евросоюзе хотят запретить пластик, не подлежащий переработке : NewsOne 19:09
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : LB.ua 19:07
- В Европе собираются запретить использование пластиковых соломинок и любой посуды : Страна.ua 19:02
- В ЕС могут запретить посуду из пластика : Bigmir)net Новости 18:38
- В Евросоюзе хотят запретить одноразовую пластиковую посуду : УкропNews.com 18:17
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : ПрессОрг24 18:16
- В Колодищах пропала пожилая женщина. Идут поиски : Белновости 18:16
- В ЕС могут запретить посуду из пластика : Arena.press 18:12
- В Евросоюзе хотят запретить одноразовую пластиковую посуду : УНИАН 18:03
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : Українські національні новини 18:03
- Потребителям необходимо установить счетчики до конца лета : Первый Запорожский 18:03
- В ЕС могут запретить посуду из пластика : Корреспондент.net 17:46
- В ЕС собираются запретить пластиковую одноразовую посуду : Hronika.info 17:41
- Собянин объяснил свое решение баллотироваться в мэры Москвы : Rambler News Service 17:41
- Олег Винник показал, как поддерживает физическую форму (фото) : КиевПравда 17:36
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : IPress.ua 17:36
- В ЕС собрались объявить войну пластиковому мусору : DsNews 17:33
- В ЕС хотят запретить одноразовую посуду из пластика: говорят о штрафах : Телеканал новин "24" 17:00
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : УП: Економічна правда 15:33
- В Евросоюзе собираются запретить пластиковую посуду : ABCnews.com.ua 15:03
- В ЕС могут запретить посуду из пластика : УкрОП.org 13:57
- ЕС может запретить одноразовую пластиковую посуду : UA.news 13:44
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : РИА Мелитополь 12:35
- ЕС намерен запретить пластиковую посуду : Дело.ua 12:02
- Сирійський окупант Аднан Киван: хронологія одеського сепаратизму : УСБН Черкаси 11:21
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Черкаси 11:21
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Одесса 11:17
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Івано-Франківськ 11:14
- Роналду встановив фантастичний рекорд Ліги чемпіонів : УСБН Івано-Франківськ 11:14
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Житомир 11:14
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Вінниця 11:14
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : Europe.newsru.ua 11:11
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Запоріжжя 11:11
- В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : УСБН Суми 10:46
- Кто кого делает коррумпированным? Драматические обвинения в связи с украинским рукопожатием в Белом доме. Berlingske, Дания : Антимайдан 10:10
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : NewsMir.info 10:10
- В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика : FaceNews 09:31