Вечером в Украине можно будет полюбоваться редким лунным затмением (33)

Еспресо TV 2018.05.27 10:04

27 мая, 2018, 09:14 Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли Об этом сообщает Space. На этот раз тень Земли закроет спутник на рекордное время. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара. На территории Украины затмение, во время которого Луна приобретет темно- красного оттенка, начнется в 20:30 по киевскому времени.