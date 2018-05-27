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Вечером в Украине можно будет полюбоваться редким лунным затмением (33)

Еспресо TV 2018.05.27 10:04
27 мая, 2018, 09:14 Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли Об этом сообщает Space. На этот раз тень Земли закроет спутник на рекордное время. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара. На территории Украины затмение, во время которого Луна приобретет темно- красного оттенка, начнется в 20:30 по киевскому времени.
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