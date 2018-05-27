В Одессе рухнул лифт с людьми (34)

Весь Харьков 2018.05.27 14:09

В ночь на 27 мая на проспекте Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами. Как сообщает "7 телеканал", о ЧП правоохранителям сообщила местная жительница. На место прибыли медики и спасатели. В лифте находились три человека, среди которых - восьмилетняя девочка. Отмечается, что двери подъемника вскрыли работники специальной службы. Людей передали медикам, однако жалоб на травмы от пострадавших не поступило.