В Шойгу подтвердили гибель военных в Сирии (35)

Znaj.ua 2018.05.27 12:47

Главная Мир В Шойгу подтвердили гибель военных в Сирии Российское министерство едва ли не впервые признало смерть военных во время выполнения боевых задач Во время удара террористов в провинции Дейр-эз-Зор двое российских военных советника скончались на месте. Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в ведомстве добавили, что в результате удара еще двое военных получили ранения и позже скончались в больнице.