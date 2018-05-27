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Полиция Киева обнародовала официальные данные о задержанных в результате погрома на рынке возле "Лесной" (видео)

Полиция Киева обнародовала официальные данные о задержанных в результате погрома на рынке возле "Лесной" (видео) (35)

КиевВласть.com.ua 2018.05.27 14:51
Сегодня, 27 мая, в Киеве в погроме киосков на рынке возле метро "Лесная" пострадало трое правоохранителей. 10 активных участников события доставили в Деснянское управление полиции. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве. По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей (60-70 человек) повредили торговую точку продавца, который
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