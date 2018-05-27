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Фокус: Украина

На рынке возле "Лесной" в Киеве задержали 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин

На рынке возле "Лесной" в Киеве задержали 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин (25)

УНИАН 2018.05.27 14:03
Несколько десятков агрессивных молодчиков разгромили торговую точку продавца, который вчера избил военного пенсионера. Возле станции метро "Лесная" произошла масштабная стычка между полицией и агрессивными юношами / УНИАН В Киеве на рынке возле метро "Лесная" возник конфликт, в результате которого пострадали трое правоохранителей, а также задержаны 10 участников инцидента. Читайте такжеСтрельба в Гидропарке: полиция рассказала о состоянии раненых
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