На рынке возле "Лесной" в Киеве задержали 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин (25)

УНИАН 2018.05.27 14:03

Несколько десятков агрессивных молодчиков разгромили торговую точку продавца, который вчера избил военного пенсионера. Возле станции метро "Лесная" произошла масштабная стычка между полицией и агрессивными юношами / УНИАН В Киеве на рынке возле метро "Лесная" возник конфликт, в результате которого пострадали трое правоохранителей, а также задержаны 10 участников инцидента. Читайте такжеСтрельба в Гидропарке: полиция рассказала о состоянии раненых