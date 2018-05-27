В СБУ сообщили о гибели двух бойцов "Альфы" на Донбассе (29)

Ракурс 2018.05.27 13:30

Фото: YouTube 27.05.2018 12:56 На Донбассе потери понесло элитное подразделение Службы безопасности Украины Во время выполнения боевого задания в Луганской области группа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), вовлеченных в Операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел, сообщила 27 мая в Фейсбук пресс- секретарь СБУ Елена Гитлянская. Погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А", еще один тяжело ранен.