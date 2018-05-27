В Луганской области сотрудники СБУ попали под артобстрел, есть погибшие (26)

Зеркало недели. Украина 2018.05.27 14:14

Погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. СБУшники, привлеченные к ООС, попали под артобстрел на Луганщине ╘ открытый источник В Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения Службы безопасности "Альфа", еще один тяжело ранен, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook в воскресенье, 27 мая. "Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в