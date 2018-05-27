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Фокус: Украина

На Донбассе идет "горячая война" - Волкер (50)

Bigmir)net Новости 2018.05.27 19:38
Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы. Обострение на Донбассе Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщают Крым Реалии. Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и
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