На Донбассе идет "горячая война" - Волкер (50)

Bigmir)net Новости 2018.05.27 19:38

Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы. Обострение на Донбассе Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщают Крым Реалии. Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и