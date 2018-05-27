Три человека погибли, а еще 11 пострадали: автобус с болельщиками попал в жуткое ДТП (40)

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- Возле Яворовского полигона найден мертвым военнослужащий : КНК Медиа 16:52
- Возле Яворовского полигона нашли мертвого военнослужащего : Вести.ua 16:45
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- Во Львовской области возле полигона нашли мертвым военного: первые подробности : Апостроф 16:30
- Во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего ВСУ, - источник : 112.ua 16:30
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- Во Львовской области нашли мертвым военного : NewsMir.info 16:11
- Возле Яворовского полигона во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего : Антикор.com.ua 16:10
- На Львовщине возле полигона нашли мертвого военнослужащего : 7 днів Ужгородськi 16:06
- Возле полигона нашли мертвого военного : Gazeta.ua 16:04
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- Возле Яворовского полигона найден мертвым военнослужащий : Iнше ТВ 15:45
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- Во Львовской области возле полигона найден мертвым военнослужащий : Гуру.ua 15:40
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- Возле Яворивского полигона обнаружили тело 38-летнего военного : ТСН.ua 15:13
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