Три человека погибли, а еще 11 пострадали: автобус с болельщиками попал в жуткое ДТП (40)

УСБН Запоріжжя 2018.05.27 17:11

27.05.2018 Спортивные болельщики, которые ехали в автобусе, стали жертвами масштабного дорожно-транспортного происшествия, передает Коррупция.Инфо Инцидент произошел на юго-востоке Франции.