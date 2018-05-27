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Фокус: Украина

Три человека погибли, а еще 11 пострадали: автобус с болельщиками попал в жуткое ДТП (40)

УСБН Запоріжжя 2018.05.27 17:11
27.05.2018 Спортивные болельщики, которые ехали в автобусе, стали жертвами масштабного дорожно-транспортного происшествия, передает Коррупция.Инфо Инцидент произошел на юго-востоке Франции.
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