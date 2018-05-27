Под Киевом масштабный пожар: появились новые фото (41)

Elise Journal 2018.05.27 20:31

29 минут назад Все за сегодня Пожарным удалось локализировать возгорание на территории склада вторсырья в Вишневом, неподалеку от Киева Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области. Отмечается, что информация о пожаре поступила в пожарно-спасательную часть Вишневого 27 мая, в 16:42. Прибывшие на место происшествия пожарные определили, что горит вторичное сырье во дворе пункта приема отдельными очагами, и есть также возгорание