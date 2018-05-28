Синоптик рассказала, какой погоды ожидать на следующей неделе (2)

06267.com.ua Дружковка 2018.05.27 18:00

15:19, 27 мая Начало следующей недели, 28, 29, 30 мая, отметится повышением температуры воздуха. В большинстве областей Украины будет доминировать сухая воздушная масса с повышенным атмосферным давлением и дневной температурой воздуха +25...+29 градусов. При более интенсивном солнечном прогреве вероятно местами до +30 градусов. То есть в начале недели украинцев ожидает умеренная жара. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.