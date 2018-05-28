Синоптик рассказала, какой погоды ожидать на следующей неделе (2)

06267.com.ua Дружковка 2018.05.27 18:00
15:19, 27 мая
Начало следующей недели, 28, 29, 30 мая, отметится повышением температуры
воздуха.
В большинстве областей Украины будет доминировать сухая воздушная масса с
повышенным атмосферным давлением и дневной температурой воздуха +25...+29
градусов.
При более интенсивном солнечном прогреве вероятно местами до +30 градусов.
То есть в начале недели украинцев ожидает умеренная жара.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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