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Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына продолжается - США

Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына продолжается - США (14)

Подробности.ua 2018.05.28 00:40
по материалам: Подробности автор: Ирина Евсюкова Делегация США провела встречу с представителями КНДР. Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи. Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters. По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.
КИМ, КОРЕЯ, ДОНАЛЬД, САММИТ, СИНГАПУР, ВСТРЕЧА, США, Вашингтон
2018.05.28 (14)

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