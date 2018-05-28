Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына продолжается - США (14)

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- Американская делегация прибыла в КНДР : IPress.ua 01:06
- Делегация США проводит в Пханмунджоме консультации с КНДР относительно саммита : Українські національні новини 01:03
- Делегация США проводит в Пханмунджоме консультации с КНДР относительно саммита : ПрессОрг24 01:02
- В КНДР американские чиновники готовят встречу Трампа с Ким Чен Ыном - The Washington Post : Kordon.com.ua 00:53
- Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына продолжается - США : Подробности.ua 00:40
- Делегация США проводит переговоры в Северной Корее : Bigmir)net Новости 00:38
- Делегация США проводит переговоры в Северной Корее : Корреспондент.net 00:16
- Ким Чен Ын уверен, что саммит с Трампом должен состояться : Українські Новини 00:14
- В КНДР прибыла делегация из США для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына : Українські Новини 00:14
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- Латынина о саммите США - КНДР: Была большая ошибка мелкого жирного диктатора, что он может обыграть Трампа : NewsMir.info 00:10
- Латынина о саммите США - КНДР: Была большая ошибка мелкого жирного диктатора, что он может обыграть Трампа : Гордон 00:05