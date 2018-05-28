Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына продолжается - США (14)

Подробности.ua 2018.05.28 00:40

по материалам: Подробности автор: Ирина Евсюкова Делегация США провела встречу с представителями КНДР. Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи. Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters. По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.