Бронегруппа ВСУ попала в засаду: в штабе раскрыли подробности о потерях украинских войск на Донбассе (1)

Апостроф 2018.05.27 16:00

На Донбассе, неподалеку от оккупированной Горловки, бронегруппа украинских войск попала в засаду. Диверсионно-разведывательная группа боевиков была уничтожена, однако один военнослужащий ВСУ погиб в бою. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец. "Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на