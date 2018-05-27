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Бронегруппа ВСУ попала в засаду: в штабе раскрыли подробности о потерях украинских войск на Донбассе

Бронегруппа ВСУ попала в засаду: в штабе раскрыли подробности о потерях украинских войск на Донбассе (1)

Апостроф 2018.05.27 16:00
На Донбассе, неподалеку от оккупированной Горловки, бронегруппа украинских войск попала в засаду. Диверсионно-разведывательная группа боевиков была уничтожена, однако один военнослужащий ВСУ погиб в бою. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец. "Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на
ДОНБАСС, БОЕВИК, ОККУПАНТ, МИНОМЕТ, СУТКИ, КАМЕНКА, Украина, Луганск, Крым, Россия, Донецк
2018.05.28 (1)

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