Бронегруппа ВСУ попала в засаду: в штабе раскрыли подробности о потерях украинских войск на Донбассе (1)

Апостроф 2018.05.27 16:00
На Донбассе, неподалеку от оккупированной Горловки, бронегруппа украинских
войск попала в засаду. Диверсионно-разведывательная группа боевиков была
уничтожена, однако один военнослужащий ВСУ погиб в бою.
Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил
Виктор Шубец.
"Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа объединенных сил на БМП,
которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на
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