Чемпионский парад "Реала" в Мадриде. Видео (31)

XSPORT.ua 2018.05.27 20:08

"Королевский клуб" привез своим болельщикам из Киева "сувенир" 27 мая 2018г. 19:13 --> Мадридский "Реал" вернулся в Испанию после завоевания Кубка чемпионов в Киеве в поединке против английского "Ливерпуля" (3:1). Вашему вниманию чемпионский парад команды Зинедина Зидана в столице Испании. Все подробности поединка "Реал" - "Ливерпуль" в нашем онлайне. Кариус: "Я утянул "Ливерпуль" вниз" Роналду хочет, чтобы Лигу чемпионов переименовали в его честь