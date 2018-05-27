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Фокус: Украина

Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией - глава МИД Польши

Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией - глава МИД Польши (3)

Главред 2018.05.27 17:05
Яцек Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи". Йенса Столтенберга призвали вмешаться в спор Украины с Венгрией Reuters Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЕКРЕТАРЬ, ПОЛЬША, БУДАПЕШТ, ПЕТЕР, Климкин, HU, Украина, Польша, Будапешт, Киев, Канада, Россия, Варшава
2018.05.28 (3)

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