Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией - глава МИД Польши (3)

Главред 2018.05.27 17:05

Яцек Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи". Йенса Столтенберга призвали вмешаться в спор Украины с Венгрией Reuters Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в