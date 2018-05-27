Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией - глава МИД Польши (3)

Главред 2018.05.27 17:05
Яцек Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи".
Йенса Столтенберга призвали вмешаться в спор Украины с Венгрией Reuters
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг
может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать
евроатлантическую интеграцию Украины, заявил министр иностранных дел Польши
Яцек Чапутович.
В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в
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