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Синоптики сообщили, какая погода будет в Украине с понедельника после Троицы (10)

Страна.ua 2018.05.27 17:02
С понедельника, 28 мая, в южной и центральной частях Украины температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла, дождей не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. В городах Украины 28 мая будет следующая средняя температура: Ужгород - +26...+28; Львов - +23...+25; Ивано-Франковск - +23...+25; Тернополь - +23...+25; Черновцы - +23...+25; Хмельницкий - +23...+25; Луцк - +23...+25;
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2018.05.28 (10)

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