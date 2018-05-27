Синоптики сообщили, какая погода будет в Украине с понедельника после Троицы (10)

Страна.ua 2018.05.27 17:02

С понедельника, 28 мая, в южной и центральной частях Украины температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла, дождей не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. В городах Украины 28 мая будет следующая средняя температура: Ужгород - +26...+28; Львов - +23...+25; Ивано-Франковск - +23...+25; Тернополь - +23...+25; Черновцы - +23...+25; Хмельницкий - +23...+25; Луцк - +23...+25;