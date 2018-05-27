Появилась информация о пенсионере, которого иностранцы избили на рынке в Киеве (2)

Телеканал новин "24" 2018.05.27 22:00
Полковник Семен Санников, которого накануне избили иностранцы в Киеве /
Facebook-страница Александра Санникова
Избитый группой иностранцев на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве,
после того, как вступился за женщину с детьми, оказался полковник в
отставке Семен Санников 1954 года.
Об этом написал его сын, Александр Санников, на своей странице в Facebook.
Полковник Семен Санников родился в 1954 году
ПЕНСИОНЕР, КИОСК, МЕТРО, КИЕВ, ИЗБИЕНИЕ, ПОГРОМ, Киев
, Украина