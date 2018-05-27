Украина передала НАТО данные о разработке РФ биологического и химического оружия, - Фриз (2)

Газета День 2018.05.27 12:26
Фото с Facebook-страницы Ирины Фриз
Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала Альянсу доклад
о разработке Россией биологического и химического оружия.
Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО,
народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook.
"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов
геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за
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