Украина передала НАТО данные о разработке РФ биологического и химического оружия, - Фриз (2)

Газета День 2018.05.27 12:26

Фото с Facebook-страницы Ирины Фриз Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала Альянсу доклад о разработке Россией биологического и химического оружия. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook. "Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за