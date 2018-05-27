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Украина передала НАТО данные о разработке РФ биологического и химического оружия, - Фриз

Украина передала НАТО данные о разработке РФ биологического и химического оружия, - Фриз (2)

Газета День 2018.05.27 12:26
Фото с Facebook-страницы Ирины Фриз Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала Альянсу доклад о разработке Россией биологического и химического оружия. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook. "Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за
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2018.05.28 (2)

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