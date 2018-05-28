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Фокус: Украина

Боевикам конец: Порошенко заявил о том, что ВСУ будут использовать Jаvelin в случае провокаций

Боевикам конец: Порошенко заявил о том, что ВСУ будут использовать Jаvelin в случае провокаций (48)

Dialog.ua 2018.05.28 18:32
Президент Украины отметил, что противотанковые ракетные комплексы были предоставлены нашим войскам прежде всего как оборонительное оружие. Противотанковые комплексы Javelin, которые так любезно предоставили Украине Соединенные Штаты, будут использоваться только в случае провокаций или наступления боевиков, заявил Петр Порошенко, сообщает "Диалог.UA". Об этом президент написал в понедельник на своей странице в Facebook.
ПОРОШЕНКО, БОЕВИК, НАСТУПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКС, ПРОВОКАЦИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ, Порошенко, Украина, США, Россия
2018.05.28 (48)

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