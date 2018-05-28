Жителей Киевщины предупредили о пожарной опасности (29)

2018.05.28 (29)2018.05.27 (30) →
- ГСЧС: В Украине чрезвычайная пожарная опасность : FaceNews 12:16
- Четверть россиян нуждаются в дополнительном обследовании после первого этапа диспансеризации : Агентство страховых новостей 12:10
- Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине : Антикор.com.ua 12:10
- В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности : ABCnews.com.ua 12:03
- Цифросексуалы и... цифроэкономическая беременность : Эхо Москвы 12:03
- В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность : Соцпортал 11:42
- Украинцев предупредили о высокой пожарной опасности : Шиповник.ua 11:40
- ГСЧС: В Украине чрезвычайная пожарная опасность : Контракты.ua 11:37
- В Украине объявили высший уровень пожарной опасности : УкропNews.com 11:16
- В Украину идет страшная жара : Український Бізнес Ресурс 11:14
- В Украину возвращается жара до +28 : NewsMir.info 11:10
- В ГСЧС предупредили о самой высокой пожарной опасность в Украине : NewsOne 11:08
- ГСЧС объявила в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности : DsNews 11:03
- Мешканці центу країни зможуть дістатися до Прикарпаття без пересадок : Еспресо TV 11:03
- В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности : УРА-Информ 10:57
- В Украину возвращается жара до +28 : Страна.ua 10:47
- В Украине объявили высший уровень пожарной опасности : Зеркало недели. Украина 10:46
- ГСЧС: В Украине чрезвычайная пожарная опасность : Корреспондент.net 10:46
- В ГСЧС предупредили о преобладании чрезвычайной пожарной опасности в Украине 28 мая : УкропNews.com 10:45
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- Грузовик протаранил пять автомобилей на трассе в Тюменской области : Интерфакс газета 10:36
- Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности на всей территории Украины : Интерфакс-Україна 10:36
- Мария Шарапова снялась в американском сериале : REN-TV 10:33
- В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности : Укринформ 10:32
- Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Украине (КАРТА) : Ракурс 10:30
- Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине : ТСН.ua 10:13
- ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине : Гордон 10:05
- Украинцев предупредили о высокой пожарной опасности : 112.ua 10:00
- В Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности : Українські національні новини 09:47
- Украину разогреет до +28. Погода на понедельник, 28 мая : Глобус Одессы 09:18
- Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине : РБК-Україна 09:11
- Украину разогреет до +28. Погода на понедельник, 28 мая : Вести.ua 08:45
- Украинцам угрожают пожары - спасатели : Николаев в подробностях 07:29
- МЧС предупреждает: где в Украине на праздники будет опаснее всего : Новини онлайн 24 01:09