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Жителей Киевщины предупредили о пожарной опасности (29)

КиевВласть.com.ua 2018.05.27 13:51
27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень. Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области. "27-28 мая на территории Киевской области в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной
ЧЕРНОБЫЛЬ, ТЕТЕРЕВ, КЛАСС, МИРОНОВКА, ОПАСНОСТЬ, БОРИСПОЛЬ, Киев, Украина
2018.05.28 (29)

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