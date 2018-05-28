Жителей Киевщины предупредили о пожарной опасности (29)

КиевВласть.com.ua 2018.05.27 13:51

27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень. Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области. "27-28 мая на территории Киевской области в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной