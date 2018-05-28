Планета потонет в темноте на несколько часов: Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня (1)

Корупція Інфо 2018.05.28 00:53

Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня, передает Коррупция.Инфо. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара Популярное: "Известного певца доставили на частном самолете, платье было расшито камнями Swarovski …": На цыганской свадьбе гуляло 200 человек, подробности - поражают Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли.