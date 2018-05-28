Планета потонет в темноте на несколько часов: Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня (1)

Корупція Інфо 2018.05.28 00:53
Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня, передает
Коррупция.Инфо.
Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны
в различных точках земного шара
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Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли.
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, Киев