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Фокус: Украина

Планета потонет в темноте на несколько часов: Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня (1)

Корупція Інфо 2018.05.28 00:53
Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня, передает Коррупция.Инфо. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара Популярное: "Известного певца доставили на частном самолете, платье было расшито камнями Swarovski …": На цыганской свадьбе гуляло 200 человек, подробности - поражают Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли.
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2018.05.28 (1)

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