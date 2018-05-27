Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Шойгу подтвердили гибель военных в Сирии

В Шойгу подтвердили гибель военных в Сирии (6)

Znaj.ua 2018.05.27 12:47
Главная Мир В Шойгу подтвердили гибель военных в Сирии Российское министерство едва ли не впервые признало смерть военных во время выполнения боевых задач Во время удара террористов в провинции Дейр-эз-Зор двое российских военных советника скончались на месте. Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в ведомстве добавили, что в результате удара еще двое военных получили ранения и позже скончались в больнице.
СИРИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ВОЕННЫЙ, БАТАРЕЯ, ГОСПИТАЛЬ, БОЙ, Сирия, Россия, США, Москва
2018.05.28 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018