СБУ назвала имена бойцов "Альфы", погибших при обстреле на Донбассе (1)

Антикор.com.ua 2018.05.27 20:11
СБУ назвала имена бойцов "Альфы", погибших при обстреле на Донбассе
Во время выполнения боевого задания в Луганской области группа сотрудников
СБУ, участвующих в Операции объединенных сил, попала под артиллерийский
обстрел боевиков.
В результате этого обстрела погибли двое военных Центра спецопераций "А",
еще один сотрудник СБУ получил тяжелое ранение, сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким
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