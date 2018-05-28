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СБУ назвала имена бойцов "Альфы", погибших при обстреле на Донбассе

СБУ назвала имена бойцов "Альфы", погибших при обстреле на Донбассе (1)

Антикор.com.ua 2018.05.27 20:11
СБУ назвала имена бойцов "Альфы", погибших при обстреле на Донбассе Во время выполнения боевого задания в Луганской области группа сотрудников СБУ, участвующих в Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел боевиков. В результате этого обстрела погибли двое военных Центра спецопераций "А", еще один сотрудник СБУ получил тяжелое ранение, сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким
ЖУРАВЛЕВ, ПРАПОРЩИК, ОБСТРЕЛ, ПОДПОЛКОВНИК, ЛУГАНЩИНА, АЛЬФА, Журавлев, Гитлянская, Муляр, Муляра, Украина, Луганск
2018.05.28 (1)

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