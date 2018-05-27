В Луганской области сотрудники СБУ попали под артобстрел, есть погибшие (1)

Зеркало недели. Украина 2018.05.27 14:14
Погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.
СБУшники, привлеченные к ООС, попали под артобстрел на Луганщине ╘ открытый
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В Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое
военнослужащих спецподразделения Службы безопасности "Альфа", еще один
тяжело ранен, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook в
воскресенье, 27 мая.
"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в
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