Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды (26)

ТСН.ua 2018.05.27 22:43

Министерство обороны Китая в воскресенье, 27 мая, осудило пребывания двух американских военных кораблей вблизи спорных островов в Южнокитайском море. В Пекине назвали инцидент "провокацией" со стороны США и отметили, что отправили корабли и самолеты с целью предупредить американские суда, чтобы те оставили "территориальные воды" Китая, в которые они вошли "без разрешения". Корабли США приблизились к Парасельским островам на расстояние 12 морских