Перес: Вболівальники Реала довго пам'ятатимуть Київ (9)

Футбол 24 2018.05.27 23:34

Флорентіно Перес / соцмережі Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував перемогу клубу в фіналі Ліги чемпіонів у Києві. "Наші вболівальники будуть довго пам'ятати Київ як одну з найбільш важливих сторінок в історії цього виду спорту", - цитує Переса офіційний сайт УЄФА. Також Флорентіно прокоментував заяву Кріштіану Роналду щодо його майбутнього в Реалі.