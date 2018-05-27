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Фокус: Украина

Перес: Вболівальники Реала довго пам'ятатимуть Київ (9)

Футбол 24 2018.05.27 23:34
Флорентіно Перес / соцмережі Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував перемогу клубу в фіналі Ліги чемпіонів у Києві. "Наші вболівальники будуть довго пам'ятати Київ як одну з найбільш важливих сторінок в історії цього виду спорту", - цитує Переса офіційний сайт УЄФА. Також Флорентіно прокоментував заяву Кріштіану Роналду щодо його майбутнього в Реалі.
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2018.05.28 (9)

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