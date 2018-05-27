В лесу возле Яворовского полигона найден мертвым боец ВСУ (2)

АСН.in.ua 2018.05.27 20:13
Во Львовской области возле Яворовского полигона 26 мая был обнаружен
мертвым 38-летний украинский военнослужащий. Об этом сообщил глава
Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк.
"В субботу, 26 мая, в одной из лесопосадок возле Международного центра
миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области
обнаружили мертвым 38-летнего военного, который проходил переподготовку по
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, Львов
, Украина