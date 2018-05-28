В ДТП в Тверской области, один человек погиб, восемь пострадали (20)

РИА Новости 2018.05.28 09:11

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шестеро детей и двое взрослых пострадали, один человек погиб при столкновении двух машин в Калининском районе Тверской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в регионе. Ранее МЧС информировало, что под Тверью грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие, но их число не называлось. "На 160-м километре федеральной трассы М-10 столкнулись две автомашины.