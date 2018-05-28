На Херсонщине пожар уже охватил 100 гектаров леса (85)

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- В Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га : Arena.press 23:14
- В Херсонской области горит 100 га леса : Народный Корреспондент 23:12
- В тушении пожара на Херсонщине задействовали более 100 человек : Ведомости-Украина 23:11
- На Херсонщине горит 100 га леса : Еспресо TV 23:04
- В Херсонской области увеличилась площадь лесного пожара (ВИДЕО) : ГолосUA 22:35
- Во вторник в Украине будет жарко и без осадков : ГолосUA 22:35
- В Херсонской области горит 100 га леса : Гордон 22:35
- Лесной пожар в Херсонской области продолжается: к тушению привлекли авиацию : Donbass.UA 22:27
- Видео дня: в Херсонской области горит 100 га леса : Українські Новини 22:14
- Полиция опровергла информацию об аварии вертолета в Республике Сербской : ТАСС 22:13
- В Херсонской области горит уже 100 га леса: николаевские спасатели поехали на подмогу : Новости N 22:13
- В Херсонской области горит 100 гектар леса : НикВести 22:12
- В Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га : РБК-Україна 22:11
- Авиация подключилась к тушению масштабного лесного пожара в Херсонской области : NewsMir.info 22:10
- У Третьяковській галереї показали пошкодження картини Рєпіна після нападу вандала : Новое Время 22:10
- В Херсонской области горит 100 га леса : Весь Харьков 22:09
- На пожар возле Раденска авиация сбросила уже более 100 тонн воды. Лес продолжает гореть : Херсон Онлайн 22:06
- Пожар в Херсонской области: огонь охватил 100 га : "Наша газета" (Луганск) 22:06
- В Херсонской области огонь разжег уже 100 гектар леса : Gazeta.ua 22:04
- Лесной пожар на Херсонщине: Спасатели сказали, есть ли угроза населенным пунктам : DsNews 22:03
- На Херсонщине уже горит 100 гектаров леса : Укринформ 21:47
- Дым от пожара в Раденском лесничестве виден даже на Таврическом : Типичный Херсон 21:47
- Пожар в Херсонской области: огонь охватил 100 га : MIGnews.com.ua 21:38
- Аляксандр Лукашук адмовіся ад грашовага прыза за прэмію імя Алеся Адамовіча : Белорусские новости 21:38
- Запорожские спасатели отправились на тушение мощной лесного пожара на Херсонщине : Херсон Онлайн 21:36
- В Херсонской области горит 100 га леса - фото : Realist.online 21:32
- В Херсонской области горит 100 га леса : АТН 21:31
- На Херсонщине горит 100 гектаров леса: появились фото мощного пожара : ДонПресс 21:27
- Авиация подключилась к тушению масштабного лесного пожара в Херсонской области : Страна.ua 21:17
- На Херсонщине пожар уже охватил 100 гектаров леса : УкропNews.com 21:16
- Лесной пожар на Херсонщине продолжает распространяться: охвачено более 100 га : Николаевский центр журналистских расследований 21:12
- В Украине вспыхнул мощный лесной пожар : Антикор.com.ua 21:10
- В Херсонской области горит 100 гектаров леса - ГСЧС : Новое Время 21:10
- В Херсонской области вновь вспыхнул лесной пожар: пламя охватило 100 га площади : NewsMir.info 21:10
- В Херсонской области горит около 100 гектаров леса : УРА-Информ 20:57
- Масштаб пожара в Херсонской области увеличился в два раза : Сегодня.ua 20:42
- В Херсонской области вновь вспыхнул лесной пожар: пламя охватило 100 га площади : NewsOne 20:39
- В Херсонской области горит 100 га леса : Prioritet.org 20:28
- На Херсонщине горит лес : OstanniPodii.com 20:21
- В Херсонской области горит 100 га леса : Новости Луганска 20:21
- У питанні боротьби з корупцією в українському суспільстві є запит на зовнішнє управління - Гетьманчук : УСБН Черкаси 20:21
- Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17 : УСБН Житомир 20:14
- Пожар в Херсонской области: горит 50 га леса, к тушению привлечена авиация : Новости N 20:14
- В Херсонской области горит около 100 га леса : Интерфакс-Україна 20:06
- В Херсонской области горит 100 га леса : 112.ua 20:00
- В Херсонской области горит 100 га леса : SiteUA 19:50
- Исполком Челнов: При ремонте улицы Хади Такташа сужения дороги не происходит : Татар-информ 19:48
- В Херсонской области горит 100 га леса : Николаевские Известия 19:48
- К ликвидации масштабного лесного пожара в Херсонской области привлекли авиацию (ФОТО) : Вибори в Україні та світі 19:46
- На Херсонщине горит 50 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию (ФОТО) : Ракурс 19:30
- На Херсонщине горит около 50 гектаров леса, к тушению привлечена авиация (фото) : УНИАН 19:17
- Масштабный лесной пожар на Херсонщине: жуткие кадры : Вибори в Україні та світі 19:16
- Нетаниягу: в Сирии нет места иранскому присутствию : Вибори в Україні та світі 19:16
- В Херсонской области горит 100 га леса : FaceNews 19:16
- Под Херсоном произошел масштабный пожар: опубликовано фото : Апостроф 19:15
- В Херсонской области продолжают тушение масштабного лесного пожара : Arena.press 19:12
- На Херсонщине горит уже около 100 гектаров леса : Херсон Онлайн 19:06
- Во Франции скончался Серж Дассо : EuroNews 19:03
- 100 гектаров леса горит на Херсонщине : Херсонские Вести 19:03