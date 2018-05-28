На Херсонщине пожар уже охватил 100 гектаров леса (85)

УкропNews.com 2018.05.28 21:16

138 47 .Лесной пожар в Херсонской области охватил уже 100 гектаров / фото dsns.gov.uaВ Херсонской области по состоянию на 20:00 пожар вблизи с. Раденск Олешковское района уже охватил 100 гектаров леса. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16,